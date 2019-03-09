Якутский путешественник с собакой вновь собрался пешком до Москвы

В прошлом году СМИ сообщали о жителе Якутии, который отправился в необычное пешее путешествие до Москвы. Зовут его Александр Габышев, ему 50 лет, а путешествовал он не один, а с настоящим другом — овчаркой по кличке Рекс.

В прошлый раз из-за собаки путешественнику пришлось отменить свой пеший поход. И вот жители Якутии вновь его видят на дорогах. Как сообщил сам Александр, он идет без еды, поэтому приходится просить ее у проезжающих. Но так же планирует добраться до столицы нашей страны.

Мнения подписчиков разместившего видео паблика @whatsapp_sakha разделились, кто пожелал удачи, кто усомнился в здоровье Александра, но многие сошлись, что без еды и денег цель его недостижима.

А мы пожелаем ему ровной дороги и добрых попутчиков!