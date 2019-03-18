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Якутский политик признан «Человеком года» — 2018 по версии кыргызского журнала

Первый вице-спикер Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр ЖИРКОВ 15-16 марта 2019 года совершил рабочую поездку в Республику Кыргызстан. В столице государства он провел ряд встреч в парламенте, правительстве республики, встретился с творческой интеллигенцией.
В пятницу, 15 марта, Александру Жиркову вручен почетный знак «Человек года — 2018» крупнейшего общественно-политического журнала «Жетиген» Кыргызской Республики. Решение редакционной коллегии журнала было принято еще в декабре 2018 года.
Церемония вручения знака состоялась 15 марта в Айтматовском зале Национальной библиотеки Кыргызской Республики имени А.Осмонова.
Высокого признания литературной и творческой общественности Кыргызстана Александр Жирков удостоен за подвижнический труд по укреплению международного культурно-гуманитарного сотрудничества. Отмечен вклад якутского парламентария в популяризацию произведений великого писателя-гуманиста Чингиза Айтматова, в сохранении и распространении эпического наследия народов мира, сближении творческой интеллигенции двух братских народов.
По инициативе Александра Жиркова с 2014 года в Республике Саха (Якутия) издается серия «Эпические памятники народов мира», увидели свет в якутском переводе кыргызский эпос «Манас», алтайский эпос «Маадай Хара», башкирский эпос «Ураал баатыр», готовится к изданию тувинский эпос «Кунан Хара». Одновременно в этих республиках издается якутский героический эпос «Ньургун Боотур» в переводе на кыргызский, алтайский, башкирский, тувинский языки.

«Крупным вкладом в якутскую переводческую культуру» назвал народный писатель Республики Саха (Якутия) Семен РУФОВ перевод на якутский язык повести Чингиза АЙТМАТОВА «Пегий пес, бегущий краем моря», осуществленный в 2016 году Александром Жирковым.
По инициативе Александра Николаевича в рамках проведения Дней литературы и искусства Кыргызской Республики в Республике Саха (Якутия) в июне 2017 года произведения якутских писателей и поэтов опубликованы в журнале «Ала Тоо» и «Жетиген» в переводе на кыргызский язык (составители – Олег СИДОРОВ, Афанасий ГУРИНОВ и др.), осуществлен совместный проект киностудии “Кыргызфильм” и НВК “Саха” по созданию документального фильма о кыргызских годах деятельности Максима АММОСОВА.
В церемонии вручения почетного знака журнала «Жетиген» приняли участие народный писатель Республики Кыргызстан, Герой Кыргызской Республики Бексултан ЖАКИЕВ, сын Чингиза Айтматова, дипломат и общественный деятель Аскар АЙТМАТОВ, депутат парламента – Жогорку Кенеша Республики Кыргызстан, известный кинорежиссер Садык Шер НИЯЗ, заместитель министра культуры КР Кайрат ИМАНАЛИЕВ, руководитель аппарата парламента Кыргызстана Саматбек ИБРАЕВ, сотрудники редакции журнала «Жетиген», руководитель общественной организации уроженцев Якутии «Олонхо» Нюргуяна ИННОКЕНТЬЕВА, представители общественности, деятели культуры и искусства.
Статуэтку «Жетиген» и диплом Александру Жиркову вручил главный редактор журнала Абдиламит ДЖУМАШЕВ. Он отметил большую работу Александра Николаевича по сближению двух братских народов, поблагодарил за огромную работу по укреплению дружбы кыргызского и якутского народов, развитие культурных связей.
В ответном слове якутский парламентарий сказал: «Я – представитель своего народа и любое достижение, достойное дело и хорошие слова, высказанные сегодня, я отношу, прежде всего, к своему родному народу. Каждый народ является носителем уникальной культуры, и у каждого народа имеются свои культурные личности. В 30-ые годы прошлого столетия таким носителем культуры народа саха в Кыргызстане стал легендарный Максим Аммосов. В 60-ые годы наш народ познакомился с культурой кыргызов через яркое творчество великого Чингиза Айтматова. Процесс взаимного познания культур продолжается. Это сближает наши народы».
Журнал «Жетиген» – одно из крупнейших в Кыргызской Республике общественно-политических изданий, выходит тиражом свыше 20 тыс. экземпляров. Под решением о присуждении Александру Жиркову номинации «Человек года — 2018» подписались известные деятели науки, культуры и искусства Республики Кыргызстан: академики Академии наук Кыргызстана М. МАМЫТОВ, Т. САДЫКОВ, С. ЖУМАБЕКОВ, заместители председателя правительства Кыргызстана К. БОРОНОВ и А. ОМУРБЕКОВА, председатель Союза писателей республики А. РЫСКУЛОВ, кинорежиссер, народный артист СССР и КР Болот ШАМШИЕВ и др.
Отметим, что Александр Жирков удостоен высокого признания творческой общественности Кыргызской Республики первым из числа граждан иностранных государств.
На следующий день, 16 марта, Александр Жирков возложил цветы к памятнику Максиму Аммосову, а также к памятнику Чингизу Айтматову в Бишкеке, провел встречу в Союзе кинематографистов КР. День 16 марта в столице республики объявлен субботником по благоустройству города. Сквер М.К. Аммосова в центральном парке им. Чингиза Айтматова прикреплен за Министерством экономики КР. Александр Жирков вместе с заместителем министра экономики КР и сотрудниками этого министерства принял участие в субботнике по уборке сквера.
В этот же день А.Н. Жирков вылетел на Родину.

Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
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