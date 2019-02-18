Якутский полицейский спас жителя Алдана, отравившегося угарным газом

Вечером 9 февраля сотрудниками отделения по незаконному обороту наркотиков отдела МВД России по Алданскому району проводилось оперативно-розыскное мероприятие. Для проведения данного мероприятия имелась необходимость в приглашении понятых.

Старший оперуполномоченный капитан полиции Сергей Басовский решил провести обход близлежащих гаражей в поисках понятых. В одном из гаражей полицейский заметил приоткрытую створку ворот, сквозь которую проблескивал свет. Как только Басовский открыл дверь, сразу почувствовал сильный запах выхлопных газов. За припаркованным в гараже автомобилем полицейский увидел лежащего на полу молодого человека. Мужчина находился без сознания. Капитан полиции Сергей Басовский вытащил мужчину на свежий воздух и привел его в чувство. Немедленно была вызвана скорая медицинская помощь. Впоследствии медики диагностировали у пострадавшего отравление угарным газом.

Спустя некоторое время 35-летний мужчина рассказал полицейским, что производил ремонт автомобиля в своем гараже, при этом несколько раз заводил двигатель. Через некоторое время он почувствовал сильную слабость и потеряв сознание упал на пол.

Благодаря бдительности полицейского и своевременно принятым действиям удалось избежать трагических последствий. Теперь, как шутит спасенный мужчина, он будет отмечать свои дни рождения два дня подряд, так как выпадают они на 9 и 10 февраля. О поступке старшего оперуполномоченного наркополиции коллеги узнали спустя несколько дней от родственников спасенного. Руководством Отдела МВД России по Алданскому району рассматривается вопрос о поощрении капитана полиции Сергея Басовского.