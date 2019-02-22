Якутский Оскар для создателей «Игры престолов»

Создателям «Игры престолов» подарят якутский народный «Оскар». Поклонники сериала уже придумали образ статуэтки. Это будет серебряный Джон Сноу, но с национальными атрибутами. Инициатором награждения выступила команда «Оскар для Лео», которая в свое время изготовила статуэтку для Леонардо Ди Каприо, сообщает телеканал «360».

Якутские поклонники «Игры престолов» еще не знают, чем закончится сериал, но надеются, что их любимого героя ждет счастливый финал. Конец сериала близко, а, значит, надо поторопиться с благодарностью создателям и подарить им якутский народный «Оскар», подобный тому, что девушки подарили Леонардо Ди Каприо.

Сделают статуэтку в той же мастерской, где был изготовлен «Оскар для Лео». Тогда поклонницы Ди Каприо объединились в творческую команду. Они организовали сбор серебра и золота для создания народной награды, которую затем отправили актеру. На этот раз уникальная статуэтка будет иметь также и национальные атрибуты. Авторы предполагают использовать для ее создания разные материалы, в том числе драконье стекло.

Статуэтка Ди Каприо получила имя «Элляй. Говорящий, со звездами». В этот раз тоже будет Элляй, но максимально приближенный к образу Джона Сноу.

«Мы решили сделать его в плаще вороны, потому что у нас есть стена. Он будет стражем стены, охраняющим человечество от идущего холода», — рассказал скульптор Николай Чоччасов.

Команда уверена, что Ленские столбы в Якутии — это прообраз стены в сериале. В «Игре престолов» ее стережет Джон Сноу, а хранитель стены в Якутии — их Элляй. Он спасет всех от тотальной зимы и сил зла.

По мнению экспертов, это сходство должно привлечь в республику туристов. А когда появится «Элляй-Джон Сноу», запросы в интернете о Якутии увеличатся в несколько раз. Так что туроператорам пора готовить экскурсии к Ленским столбам. Совсем скоро статуэтка будет готова и ее передадут создателям «Игры престолов».

Кстати, Леонардо Ди Каприо якутский «Оскар» получил. В марте 2017 года актер сообщил об этом на своей странице в соцсети Instagram. Ди Каприо опубликовал фото якутского «Оскара» и написал слова благодарности. Теперь следует ждать реакции создателей «Игры престолов».