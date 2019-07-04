Якутский кумыс достоин стать региональным брендом

2 июля президент России Владимир ПУТИН поручил подготовить предложения по поддержке региональных брендов продуктов питания. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам прямой линии. По мнению генерального директора ФАПК «Туймаада» Петра ЕФРЕМОВА, это решение главы государства более чем актуально для Якутии. К примеру, одним из региональных брендов может стать якутский кумыс.

«Минсельхозу России представить предложения по поддержке региональных брендов продуктов питания», — говорится в перечне поручений. Доклад по этому вопросу министр сельского хозяйства Дмитрий ПАТРУШЕВ должен представить президенту до 1 октября 2019 года, передает ТАСС.

«Как известно, в ходе состоявшейся недавно прямой линии глава государства заявил, что государство и СМИ должны поддерживать развитие местного фермерства. Также Президент России отметил, что долю продовольственных товаров на рынок поставляют крупные производства. Однако при этом он подчеркнул, что нельзя забывать малые, средние хозяйства, фермерские хозяйства», — напомнил Петр Ефремов в беседе с ИГ «В Якутии.ру».

«Считаю, что поручение главы государства очень актуально, при этом особенно — для нашей республики. К примеру, одним из успешных и перспективных региональных брендов может стать якутский кумыс. Этот национальный напиток, популярный, как и у нас, у отдельных народов мира и страны, достоин стать региональным брендом Якутии», — считает руководитель предприятия.

Говоря об этом, Петр Ефремов также напоминает, что в рамках «Ысыаха Туймаады-2019», состоявшегося на прошлой неделе в Якутске, в местности Ус Хатын прошел ежегодный, пятый по счету, конкурс-ярмарка «Кымыс — Айыы Аhа», в своем время инициированный Айсеном Николаевым, — праздничное мероприятие, нацеленное на поддержку местных сельхозпроизводителей и пропаганду традиционного питания среди жителей республики. Организатором мероприятия выступило АО Финансово-агропромышленная компания «Туймаада».

В 2014 году, во время Ысыаха Туймаады, был зафиксирован рекорд по массовому ритуальному кумысопитию. Участие в древнем праздничном обряде торжественного кумысопития приняли 11136 человек. С тех пор в республике доля продуктов традиционного питания в повседневном меню якутян заметно возросла и продолжает расти.

Более того, в республике появились крестьянские хозяйства с собственной историей и именем. А такие мероприятия, как конкурс-ярмарка «Кымыс — Айыы Аhа», стали персонализировать местный сельскохозяйственный рынок, знакомить якутян с непосредственными производителями сельхозпродукции.

В этот раз участниками конкурса стали 10 крупных сельскохозяйственных потребкооперативов и крестьянских хозяйств. Председательствовал в жюри доктор сельскохозяйственных наук, заместитель директора Якутского научного центра комплексных медицинских проблем Константин СТЕПАНОВ.

Для чистоты и непредвзятости выводов жюри представленная в дегустационном ряде продукция была пронумерована. Наименования производителей для жюри оставались неизвестными. Дегустировали кумыс и зрители конкурса, которые также выносили собственное мнение о продукции конкурсантов. Важный момент: все участники к конкурсной продукции прикладывали протоколы лабораторных испытаний.

В результате 1-е место занял СПК «Тогус» из Вилюйского улуса, руководитель Виктория СЫРОМЯТНИКОВА. 2-е место — СХПК «Амма», председатель Айысен ЧЕРНОГРАДСКИЙ. 3-е место досталось СХПК «Берте» из Хангаласского улуса, возглавляемому Александром ПАВЛОВЫМ.

«Производством кумыса в нашем селе Тымпы Вилюйского улуса занимаются уже давно, с 1981 года, — рассказала технолог-председатель СПК «Тогус» Виктория Сыромятникова корреспонденту «В Якутии.ру». — Наш кооператив участвует в конкурсе уже четвертый год подряд, в 2016 году мы уже занимали первое место, но теперь это не только результат выбора жюри, за наш кумыс проголосовали еще и зрители конкурса. Мнение жюри и мнение зрителей совпали. Мы, конечно, очень рады, такого еще не было. Нам было очень приятно, что сам Ил Дархан с супругой посетили конкурс «Кымыс — Айыы Аhа», побеседовали с нами, выслушали нас».

«А большого секрета при производстве кумыса у нас нет. Этот напиток очень любят и пьют наши дети, они — наши главные дегустаторы и контролеры продукции. Я очень горжусь тем, что мои дети вместо «Кока-колы» выбирают и пьют натуральный кумыс. Наш СПК «Тогус» занимается переработкой молока, производством сливок, сливочного масла, творога, суората. Производство кумыса — сезонная работа. Я очень благодарна своей семье, нашим работникам, которые занимаются таким трудоемким трудом. Рабочий день начинается с четырех часов утра. И наши результаты — общая победа. В этом году всей семьей взялись еще и за посев зерновых», — говорит Виктория Сыромятникова.

Занявший 2-е место СХПК «Амма» работает уже 12 лет и продукцию свою поставляет не только в Якутск, но и в Нерюнгринский район. «Кымыс — Айыы Аhаа» — для нас, производителей, — хороший повод рассказать о своем предприятии нашим клиентам. Поэтому нам хотелось бы поблагодарить ФАПК «Туймаада» и лично Петра Семеновича Ефремова за организацию таких нужных нам мероприятий», — сообщил председатель кооператива Айысен Черноградский интернет-газете «В Якутии.ру».

Секретом хорошего кумыса руководитель СХПК «Амма» считает особые пастбища, на которых молоко у кобылиц получается особенно вкусным. Но где такие пастбища — «фирменный секрет» каждого производителя. Помимо кумыса, особым производством СХПК «Амма» считается сыр. В прошлом году СХПК произвёл 8 тонн сыра, а в этом году амгинские сыровары планируют увеличить объем производства в два раза.

Генеральным спонсором конкурса-ярмарки «Кымыс — Айыы Аhа» выступила известная в республике торговая сеть «Хозмаркет». Как сообщил «В Якутии.ру» владелец ритейла — бизнесмен Максим Феоктистов, являющийся членом регионального политсовета ВПП «Единая Россия», для его предприятия внести свою лепту в столь знаменательное событие в рамках Ысыаха Туймаады-2019, как конкурс-ярмарка кумыса, является особой миссией.

«В Год консолидации, объявленный главой республики Айсеном Сергеевичем Николаевым, трудовой коллектив сети «Хозмаркет» принял решение поддержать это интересное и значимое для многонационального народа республики событие. Ведь кумыс является любимым напитком у многих народов. Более того, нами принято решение выступать генеральным спонсором этой выставки-конкурса ежегодно», — подчеркнул Максим Феоктистов.

Конкурс кумыса — одно из тех мероприятий, из которых складывается престиж столь трудоемкого, но важного для государства сельскохозяйственного сектора. На крестьянском труде держится не только продовольственная безопасность страны. Пока жива якутская деревня, жив дух народа саха, и это — не высокопарная патетика, это факт, который невозможно игнорировать.

И, думается, нельзя не согласиться с руководством ФАПК «Туймаада». Действительно, поручение главы государства – очень актуально для нашей республики. Якутский кумыс по праву достоин стать региональным брендом.

СПРАВКА:

Кумыс – кисломолочный напиток из кобыльего молока, полученный в результате молочнокислого и спиртового брожения при помощи болгарской и ацидофильной молочнокислых палочек и дрожжей. Напиток распространен в быту у многих кочевых народов Центральной Азии.