Якутский кооператив дикоросов в этом году планирует продать 90 тонн брусники

Сегодня, 3 июня, на площадке Национального лесного форума всероссийская Ассоциация «Дикоросы» и республиканский кооператив «Дикоросы Якутии» подписали соглашение о сотрудничестве, которое даст возможность развивать взаимовыгодную работу для развития отрасли заготовки и переработки дикоросов.

Кооператив вступает в ассоциацию и будет получать всестороннюю помощь.

По словам одного из учредителей кооператива Николая Иванова, сельскохозяйственные заготовители центральных и заречных улусов, районов вилюйской группы и города Якутска стали учредителями «Дикоросов Якутии». «В этом году в кооператив должны войти заготовщики Алданского и Нерюнгринского районов. Сегодня подписали договор намерений с Ассоциацией «Дикоросы», в рамках которого планируем продать им 90 тонн свежих ягод, и в дальнейшем будем наращивать этот объём», – сказал Николай Иванов.

Планы у кооператива масштабные – заготовить до 400 тонн экологически чистой ягоды. Кооператив активно ищет точки сбыта продукции, участвуя в различных выставках. В июне «Дикоросы Якутии» примут участие в Китайско-российском ЭКСПО в Харбине, чтобы заключить договора с китайскими заводами по переработке ягод. Заготовку планируют организовать в каждом населённом пункте Якутии на базе маслоцехов и пунктов приёма молока.

«В ближайшее время мы планируем помочь республиканскому кооперативу наладить оптовые поставки дикоросов в регионы России. Наша Ассоциация поможем организовать сбыт. Также планируется взаимодействие в части создания хорошо упакованных продуктов, окажем помощь в сертификации продукции. На этот год планируем продать 90 тонн брусники», – отметил председатель правления Ассоциации «Дикоросов» Александр Деев.