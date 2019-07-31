Якутский иван-чай планируют поставлять в Японию

Об этом стало известно на встрече заместителя председателя правительства Якутии Кирилла БЫЧКОВА с главой корпорации чая Japan Greentea господином Дайтаро Китадзима, сообщили ЯСИА в пресс-службе главы и правительства республики.

Договоренность об экспорте северного иван-чая была достигнута якутской компанией «Саха Чай» по результатам делового визита руководителя республики Айсена НИКОЛАЕВА в Японию в декабре прошлого года.

«Наша компания была основана в 1962 году. Изначально основной целью ее создания было сохранение традиций и экспорт японского чая. Однако, наши направления деятельности заметно расширились. Мы начали импортировать эксклюзивную продукцию из других стран. Нельзя не отметить, что якутский климат создает уникальные условия для растений, которые здесь произрастают», – сказал господин Дайтаро Китадзима на встрече с зампредом.

Иностранный гость рассказал о посещении базы компании «Саха чай» и полезных свойствах многолетнего травянистого растения, привлекших его внимание.

«Я познакомился со всеми процессами, начиная от сбора, заканчивая переработкой. На встречу был приглашен доктор биологических наук, который подтвердил полезные свойства растения. Это большое количество витамина С, наличие антиоксидантов и отсутствие кофеина. Для нас очень важно научное подтверждение. Так как реализация планируется на территории Японии, нам нужно провести собственное исследование на наличие пестицидов и других химических средств. Но я уверен, что результаты будут отрицательными, и мы сможем скорее приступить к юридическим вопросам», – добавил глава корпорации японского чая.

Кирилл Бычков поблагодарил господина Дайтаро Китадзима за проявленный интерес к сотрудничеству с местными товаропроизводителями и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

«Наша республика обладает огромным экспортным потенциалом. Убежден, что ваше партнерство с компанией «Саха чай» станет успешным примером фундаментального сотрудничества между нашими странами», – подчеркнул он.

Зампред отметил, что всю необходимую консультационную поддержку в прохождении юридических процедур компаниям окажет Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта республики.

Руководитель компании «Саха чай», являющейся резидентом Технопарка «Якутия», Нюргуяна ЗАМОРЩИКОВА выразила благодарность руководству республики за поддержку якутских предпринимателей.