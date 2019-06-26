Якутский фильм презентовали в Париже

Якутский фильм «Киинэ кэллэ» Национального центра аудиовизуального наследия народов республики был презентован в Париже.

Презентация фильма «Киинэ кэллэ», рассказывающего о работе киномехаников-передвижников Якутии прошлого столетия, состоялась в рамках конференции Faire communauté(s) face à l’écran de cinema.

В ленте использованы кадры из документального фильма 1948 года «Советская Якутия», который снимала Якутская студия кинохроники (режиссер В. ГЕЙМАН, оператор А. АГАПОНОВ, А. БОРКОВСКИЙ).

По словам исполнительного директора Якутского международного кинофестиваля, ведущего методиста Национального Центра аудиовизуального наследия народов РС (Я) Ирины ЭНГЕЛИС, лента является хорошим учебным материалом.

«Киинэ кэллэ» создан в документально-игровой манере, где есть историческая хроника и реконструкция. Мы очень благодарим научного сотрудника парижского Музея ке Бранли Каролин Дамиен за возможность ознакомления участников конференции с историей становления кинофикации в Якутии», — прокомментировала Энгелис.

В Национальном центре аудиовизуального наследия поясняют и причину выбора тематики фильма «Киинэ кэллэ». Люди, которые привозили кино в далекие села и деревни Якутии, всегда были на особом счету. Как и золотодобытчики, учителя, строители и врачи, киномеханики внесли значимый вклад в просвещение, образование и культуру народа саха.