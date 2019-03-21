Якутский депутат: Очень радуюсь

Депутат Якутской городской думы Марианна Андреева 20 марта побывала на открытии новой производственной базы компании «Пластекс» в столице Якутии.

Очень радуюсь, когда предприятия развиваются и расширяются. Вчера была на открытии новой Производственной базы Компании ПЛАСТЕКС на ул. Космонавтов в Пионерском округе!

Компания «Пластекс» производит и выпускает пластиковые изделия начиная от емкостей для воды разных объемов до жироуловителей для предприятий общественного питания, лодок, ящиков для инструментов и многое другое.

За последние годы вырос объем производимой продукции, продажи идут вверх, и вместе с тем улучшается качество продукции. Работают в компании молодые люди, а руководит ими энергичная, красивая женщина-учредитель компании Екатерина Илларионова.

Их продукция имеет спрос у населения Якутии. В последние годы крупные промышленные компании, такие как Газпром, ЖКХ начали делать заказы на противопожарные емкости больших объемов. Предприятие отлично справляется с этими заказами. Руководство и ключевые сотрудники постоянно обучаются азам ведения бизнеса в Компании АТМ Group и результаты налицо!

В компании чувствуется драйв в работе и порядок во всем. Желаю им процветания, роста показателей и много заказчиков!

PS: для сведения. 4 апреля 2019 года в Якутск приедет Президент компании АТМ Group Владислав Мусатов и проведет БЕСПЛАТНЫЙ семинар на тему: «Как собственнику бизнеса передать оперативное управление компанией». Запись только через сайт: https://owner.atm-fp.ru/yak

Справки по телефону 89246636777 (WA)