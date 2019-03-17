Якутский борец Виктор Рассадин принес очко сборной России в весовой категории до 65 кг. Борец вольного стиля победил схватку уже до начала матча из-за отсутствия соперника от сборной Турции, сообщает телеканал «Якутия 24».

В Якутске стартовал второй день соревнований Кубка мира по вольной борьбе.

В третьем круге схваток в группе А сойдутся: Россия— Турция, Куба — Япония. В группе В встретятся: США — Монголия, Грузия — Иран. Показ главного спортивного события пройдет с 11.00 до 19.00.

Инициатором проведения международных соревнований в Якутске стал глава республики, президент Федерации спортивной борьбы региона Айсен Николаев.

Ранее телеканал «Якутия 24» сообщал о правилах поведения во время соревнований международного уровня.

Фото: Sportyakutia.ru