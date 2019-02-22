Якутский борец сборной Беларуси выступит в Болгарии

Один из лидеров сборной Беларуси в весовой категории до 65 кг воспитанник Мегино-Кангаласской школы борьбы Ньургун Скрябин на следующей неделе сделает второй международный старт в 2019 году.

28 февраля — 3 марта в городе Русе (Болгария) состоится рейтинговый турнир UWW по вольной борьбе «Дан Колов и Никола Петров». Этот турнир станет очередным ответственным этапом подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в апреле в Бухаресте. Напомним, в феврале Ньургун боролся на Гран-при Франции «Анри Делане» и стал серебряным призером турнира.

Как удалось узнать корреспонденту «Спорт Якутии», сегодня сборная команда Беларуси находится в Алматы, где проводят совместные сборы с командами Узбекистана, Кыргызстана, Сербии, Литвы и хозяев спортивного центра. Вместе со Скрябиным тренировки проводит еще один якутский борец – четырехкратный призер чемпионатов Европы Владислав Андреев.

Заключительный этап подготовки к чемпионату континента в Румынии белорусские борцы проведут в Минске, в Олимпийской базе «Стайки». Совместные учебно-тренировочные сборы со сборными Болгарии, Венгрии, Казахстана, Индии, Литвы, Узбекистана, Украины, Сербии и российских регионов пройдут с 10 по 28 марта.

Состав республики Беларусь на международный турнир «Дан Колов и Никола Петров»

28 февраля — 3 марта, г.Русе, Болгария

Ринчинов Димчик (57 кг) Скрябин Ньургун (65 кг) Азамат Нуриков (74 кг) Шабанов Али (86 кг) Янковский Иван (97 кг)

Фото с сайта СпортЯкутия