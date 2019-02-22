Якутский борец сборной Беларуси выступит в Болгарии

Один из лидеров сборной Беларуси в весовой категории до 65 кг воспитанник Мегино-Кангаласской школы борьбы Ньургун Скрябин на следующей неделе сделает второй международный старт в 2019 году.
28 февраля — 3 марта в городе Русе (Болгария) состоится рейтинговый турнир UWW по вольной борьбе «Дан Колов и Никола Петров». Этот турнир станет очередным ответственным этапом подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в апреле в Бухаресте. Напомним, в феврале Ньургун боролся на Гран-при Франции «Анри Делане» и стал серебряным призером турнира.
Как удалось узнать корреспонденту «Спорт Якутии», сегодня сборная команда Беларуси находится в Алматы, где проводят совместные сборы с командами Узбекистана, Кыргызстана, Сербии, Литвы и хозяев спортивного центра. Вместе со Скрябиным тренировки проводит еще один якутский борец – четырехкратный призер чемпионатов Европы Владислав Андреев.
Заключительный этап подготовки к чемпионату континента в Румынии белорусские борцы проведут в Минске, в Олимпийской базе «Стайки». Совместные учебно-тренировочные сборы со сборными Болгарии, Венгрии, Казахстана, Индии, Литвы, Узбекистана, Украины, Сербии и российских регионов пройдут с 10 по 28 марта.
Состав республики Беларусь на международный турнир «Дан Колов и Никола Петров»
28 февраля — 3 марта, г.Русе, Болгария
- Ринчинов Димчик (57 кг)
- Скрябин Ньургун (65 кг)
- Азамат Нуриков (74 кг)
- Шабанов Али (86 кг)
- Янковский Иван (97 кг)
Фото с сайта СпортЯкутия