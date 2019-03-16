Якутский борец приносит первую победу сборной России на Кубке мира!

Сегодня в Якутске начался Кубок мира по вольной борьбе среди мужчин. В турнире принимают участие 8 сильнейших команд мира — сборные России, Кубы, Монголии, США, Ирана, Грузии,Турции и Японии.

В первом раунде утренней сессии группы А на Кубке мира по вольной борьбе встретились команды России и Кубы. Представитель якутской школы борьбы трехкратный призер чемпионатов России Арыйаан Тютрин начал турнир с победы над Рейнером Андре Ортега.

Первый период начался с активных действий кубинского борца и именно Ортега первым взял баллы в этой схватке. Он смог пройти в ноги соперника и выходом за спину заработал два балла.

Во втором отрезке Арыйаан Тютрин провел две удачные атаки, оцененные судьями по 4 балла. Ортега ответил лишь одним. Счет 8-3 в пользу российского спортсмена.

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