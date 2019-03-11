Якутским вольникам есть к чему стремиться

В заключительный день соревнований команда хозяев выиграла два серебра и две бронзы.

Самый конкурентный и красивый финальный поединок заключительного дня – схватка между якутским борцом Константином Капрыновым и представителем сильнейшей школы вольной борьбы Дагестана Ибрагимом Абдурахмановым в споре за золото веса до 61 кг.

Борцы весь поединок шли в атаки и заставили попереживать своих болельщиков. Член сборной России, призер межконтинентального кубка завершил первую трехминутку в свою пользу 3:2. Начало второго периода осталось за Капрыновым – он бросился в ноги соперника и заставил его выйти за ковер. Счет сравнялся 3:3. Затем результативное действие записал в свой актив Абдурахманов – 5:3. Константину приходится вновь брать инициативу в свои руки и он дважды выталкивает соперника за ковер – 5:5. Но за счет качества баллов впереди дагестанец. До конца схватки остается около полминуты. Капрынов отчаянно старается вырваться вперед, но на последней секунде отдает баллы сопернику – 7:5.

Первую бронзовую медаль категории до 61 кг разыграли между собой два спортсмена из Тывы. Кежик и Чайаан Монгуш обменялись несколькими эффектными бросками на 4 балла, а в заключение чистую победу праздновал Чайаан. Вторая схватка малого финала вызвала одобрительные аплодисменты, так как монгольский атлет Тогжаргал Эрдэнэбат и американец Габриэль Таг с первых минут поединка и до самого конца встречи раз за разом обменивались результативными действиями. В итоге победу со счетом 14:10 заслужил борец из Монголии.

Еще одну медаль сборной Якутии принес студент СВФУ Никита Софронов. Он в красивом стиле завоевал бронзовую награду в весе до 70 кг. В схватке с Аюбханом Сайдалхановым из Чечни Софронов отдал сопернику лишь один балл, а во втором отрезке встречи сделал бросок на 4 балла, а затем уложил соперника на лопатки. Еще одной бронзовой медали этой категории удостоился Бямбадорж Энхбаяр из Монголии. В решающем поединке веса до 70 кг встретились Петр Кириллин из республики Саха и воспитанник красноярской школы вольной борьбы, победитель первенства России прошлого года Рамазан Якубов. Схватка завершилась досрочной победой члена сборной страны 10:0.

В весе до 79 кг в малый финал вышел еще один якутянин Алексей Ефимов. Однако победителем в этой встрече со счетом 9:2 вышел Юсуп Хаджи Айдаев из Чечни. Чистую техническую победу во втором поединке за бронзовую медаль этого веса одержал Абубакр Абубакаров из Азербайджана. В спор за главную награду турнира вступили два россиянина – Амхад Ташухаджиев и Халид Яхиев. В достаточно равной схватке победителем стал Ташухаджиев.

Бронзовую медаль в супертяжелом весе до 125 кг в копилку хозяев турнира положил студент УОР Эдуард Максимов. Он с минимальным преимуществом одолел своего земляка Никиту Хабарова. Золото здесь разыграли два спортсмена из Армении Ашот Рушанян и Ованез Магакян. В упорной схватке победу с разрывом в три балла добыл Магакян.

Таким образом, за три соревновательных дня VII международного турнира памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева сборная Якутии стала обладателем одной золотой, трех серебряных и пяти бронзовых медалей.

Чемпионы и призеры VII международного турнира памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева

Якутск, 10 марта

До 61 кг

Ибрагим Абдурахманов (Россия-Дагестан) Константин Капрынов (Россия-Саха) Чайаан Монгуш (Россия-Тыва) Тогжаргал Эрдэнэбат (Монголия)

До 70 кг

Рамазан Якубов (Россия-Красноярск) Петр Кириллин (Россия-Саха) Никита Софронов (Россия-Саха) Бямбадорж Энхбаяр (Монголия)

До 79 кг

Амхад Ташухаджиев (Россия-Дагестан) Халид Яхиев (Россия-Чечня) Хаджи Айдаев (Россия-Чечня) Абубакр Абубакаров (Азербайджан)

До 125 кг

Ованез Магакян (Армения) Ашот Рушанян (Армения) Эдуард Максимов (Россия-Саха)