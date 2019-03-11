Якутским вольникам есть к чему стремиться

В заключительный день соревнований команда хозяев выиграла два серебра и две бронзы.
Самый конкурентный и красивый финальный поединок заключительного дня – схватка между якутским борцом Константином Капрыновым и представителем сильнейшей школы вольной борьбы Дагестана Ибрагимом Абдурахмановым в споре за золото веса до 61 кг.
Борцы весь поединок шли в атаки и заставили попереживать своих болельщиков. Член сборной России, призер межконтинентального кубка завершил первую трехминутку в свою пользу 3:2. Начало второго периода осталось за Капрыновым – он бросился в ноги соперника и заставил его выйти за ковер. Счет сравнялся 3:3. Затем результативное действие записал в свой актив Абдурахманов – 5:3. Константину приходится вновь брать инициативу в свои руки и он дважды выталкивает соперника за ковер – 5:5. Но за счет качества баллов впереди дагестанец. До конца схватки остается около полминуты. Капрынов отчаянно старается вырваться вперед, но на последней секунде отдает баллы сопернику – 7:5.
Первую бронзовую медаль категории до 61 кг разыграли между собой два спортсмена из Тывы. Кежик и Чайаан Монгуш обменялись несколькими эффектными бросками на 4 балла, а в заключение чистую победу праздновал Чайаан. Вторая схватка малого финала вызвала одобрительные аплодисменты, так как монгольский атлет Тогжаргал Эрдэнэбат и американец Габриэль Таг с первых минут поединка и до самого конца встречи раз за разом обменивались результативными действиями. В итоге победу со счетом 14:10 заслужил борец из Монголии.
Еще одну медаль сборной Якутии принес студент СВФУ Никита Софронов. Он в красивом стиле завоевал бронзовую награду в весе до 70 кг. В схватке с Аюбханом Сайдалхановым из Чечни Софронов отдал сопернику лишь один балл, а во втором отрезке встречи сделал бросок на 4 балла, а затем уложил соперника на лопатки. Еще одной бронзовой медали этой категории удостоился Бямбадорж Энхбаяр из Монголии. В решающем поединке веса до 70 кг встретились Петр Кириллин из республики Саха и воспитанник красноярской школы вольной борьбы, победитель первенства России прошлого года Рамазан Якубов. Схватка завершилась досрочной победой члена сборной страны 10:0.
В весе до 79 кг в малый финал вышел еще один якутянин Алексей Ефимов. Однако победителем в этой встрече со счетом 9:2 вышел Юсуп Хаджи Айдаев из Чечни. Чистую техническую победу во втором поединке за бронзовую медаль этого веса одержал Абубакр Абубакаров из Азербайджана. В спор за главную награду турнира вступили два россиянина – Амхад Ташухаджиев и Халид Яхиев. В достаточно равной схватке победителем стал Ташухаджиев.
Бронзовую медаль в супертяжелом весе до 125 кг в копилку хозяев турнира положил студент УОР Эдуард Максимов. Он с минимальным преимуществом одолел своего земляка Никиту Хабарова. Золото здесь разыграли два спортсмена из Армении Ашот Рушанян и Ованез Магакян. В упорной схватке победу с разрывом в три балла добыл Магакян.
Таким образом, за три соревновательных дня VII международного турнира памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева сборная Якутии стала обладателем одной золотой, трех серебряных и пяти бронзовых медалей.
Чемпионы и призеры VII международного турнира памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева
Якутск, 10 марта
До 61 кг
- Ибрагим Абдурахманов (Россия-Дагестан)
- Константин Капрынов (Россия-Саха)
- Чайаан Монгуш (Россия-Тыва)
- Тогжаргал Эрдэнэбат (Монголия)
До 70 кг
- Рамазан Якубов (Россия-Красноярск)
- Петр Кириллин (Россия-Саха)
- Никита Софронов (Россия-Саха)
- Бямбадорж Энхбаяр (Монголия)
До 79 кг
- Амхад Ташухаджиев (Россия-Дагестан)
- Халид Яхиев (Россия-Чечня)
- Хаджи Айдаев (Россия-Чечня)
- Абубакр Абубакаров (Азербайджан)
До 125 кг
- Ованез Магакян (Армения)
- Ашот Рушанян (Армения)
- Эдуард Максимов (Россия-Саха)