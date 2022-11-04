Якутским спортсменам присвоены спортивные звания

На 16 новых мастеров спорта России станет больше. Поздравляем! На сайте министерства спорта Российской Федерации вышел приказ «О присвоении спортивного звания «Мастер спорта России» спортсменам разных регионов страны. В документе говорится, что в Республике Саха (Якутия) теперь на шестнадцать новых мастеров спорта РФ станет больше, сообщает «Спорт Якутии». Что отрадно, спортивные звания будут присвоены представителям шести видов спорта: биатлона, самбо, пауэрлифтинга, спортивной борьбы, мас-рестлинга и стендовой стрельбы. Итак, звания «Мастеров спорта России» присвоены: Биатлон – ПЕТРОВА Регина Мас-рестлинг – АНУФРИЕВА Нюргустана, БАИШЕВ Владимир, ГОГОЛЕВ Михаил, ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил, КУТУКОВ Алексей, ПЕТРОВ Сергей, СТАРКОВА Наталия, ФЁДОРОВ Фёдор Пауэрлифтинг – КУЗНЕЦОВА Людмила Самбо – ЕРГАЛОВ Валерий Спортивная борьба – ЕГОРОВ Сергей, ИВАНОВ Ньургустаан, СОФРОНОВ Софрон, ТОТОНОВ Дьулусхан Стендовая стрельба – НИКОЛАЕВ Рамир

Фото: пресс-службы Источник: Спорт Якутии

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