Якутским школьникам продлят каникулы

Осенние каникулы продлят в ряде республиканских школ до 15 ноября, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Балабкина в ходе заседания республиканского оперативного штаба.

«В школах, где учебный процесс возобновится, в выходные в усиленном режиме будут проводиться дезинфицирующие мероприятия и санитарная обработка всего здания. А в районах, где каникулы продолжаются, муниципалитеты должны усилить работу по соблюдению учащимися всех ограничительных мер и не расширению социальных контактов», — отметила вице-премьер Ольга Балабкина.

С понедельника на учебу выходят учащиеся 70% школ республики, а у 30% школ осенние каникулы продлятся до 15 ноября. Ранее телеканал «Якутия 24» передавал, что школьники столицы республики продолжат обучение в школах в очном формате с 9 ноября.