Соболезнование журналисту Спиридону Татаринову и педагогам Татариновым

Якутский реском КПРФ и Якутский реском комсомола выражают искреннее соболезнование известному журналисту Спиридону Степановичу ТАТАРИНОВУ, директору Международной арктической школы Сардане Степановне ТАТАРИНОВОЙ, специалисту ОМР ИРОиПК Ольге Степановне ТАТАРИНОВОЙ по поводу кончины любимой мамы, бабушки, почетного ветерана РС(Я), яркого и талантливого секретаря Якутского областного комитета комсомола по пропаганде и агитации в 1961 — 1962 годах, обладателя медали «Трудовая доблесть», Почетного знака ЦК ВЛКСМ «За освоение целины» Анны Спиридоновны ТАТАРИНОВОЙ (ВИНОКУРОВОЙ).

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