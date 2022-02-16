16.02.2022
15:14
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Спорт

Якутским пауэрлифтерам присуждены звания мастеров спорта России

Приказом министра спорта России Олега Матыцина четырем пауэрлифтерам из Якутии присвоены звания мастеров спорта страны. Указ опубликован на сайте федерального ведомства, сообщает ЯСИА.

В первом приказе наступившего года о присвоении званий мастеров спорта России числятся четыре пауэрлифтера Якутии. Нормативы выполнили Дмитрий КочутЕвгений МацкевичВалерий Нифонов и Андрей Судьяров.

Напомним, что согласно информации республиканского министерства по физической культуре и спорта в прошлом году троим якутянам были присуждены звания мастеров спорта международного класса, а 41 житель республики стали мастерами спорта страны.

Фото: ЯСИА
Источник: Дьулустаан Сергеев, ЯСИА
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