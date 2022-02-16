Якутским пауэрлифтерам присуждены звания мастеров спорта России

Приказом министра спорта России Олега Матыцина четырем пауэрлифтерам из Якутии присвоены звания мастеров спорта страны. Указ опубликован на сайте федерального ведомства, сообщает ЯСИА. В первом приказе наступившего года о присвоении званий мастеров спорта России числятся четыре пауэрлифтера Якутии. Нормативы выполнили Дмитрий Кочут, Евгений Мацкевич, Валерий Нифонов и Андрей Судьяров. Напомним, что согласно информации республиканского министерства по физической культуре и спорта в прошлом году троим якутянам были присуждены звания мастеров спорта международного класса, а 41 житель республики стали мастерами спорта страны.

Фото: ЯСИА Источник: Дьулустаан Сергеев, ЯСИА

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