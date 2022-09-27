Якутским НКО помогут упаковать проекты к конкурсу Фонда президентских грантов

Некоммерческие организации Якутии могут принять участие в проектной мастерской и подготовить свои заявки к первому конкурсу 2023 года Фонда президентских грантов. Об этом сообщает пресс-служба Единого ресурсного центра Якутии.

«По многочисленным просьбам мы объявляем второй поток проектной мастерской. Вместе с экспертами ЕРЦ команды доработают свои проекты для участия в предстоящем конкурсе Фонда президентских грантов», — пояснили в центре.

Проектная мастерская состоится 29-30 сентября 2022 г. с 11:00 до 17:00 часов в Едином ресурсном центре. К участию приглашаются проектные команды СО НКО (команды не более 2-3 человек), участвующие в первом конкурсе 2023 Фонда президентских грантов. Для участия необходимо заполнить анкету до 12 часов по якутскому времени 28 сентября т.г.: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6dmSinp-5onMGKdbKxRqJWTBrXitSgqD98REn85WBgi80Ag/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Напомним, что команда Единого ресурсного центра оказывает консультационную и образовательную поддержку НКО по разработке проектов и участию в различных грантовых конкурсах. Центр является флагманской площадкой по оказанию бесплатной многопрофильной помощи социально ориентированным некоммерческим организациям и повышению гражданской активности населения в решении социально значимых вопросов города и села, в том числе в арктических районах республики.