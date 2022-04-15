Спорт
Якутским кикбоксерам вручили денежные награды 💸🥊
✊🏼Якутским кикбоксерам вручили заслуженные награды за успешное выступление на чемпионате и первенстве России в Грозном и Анапе — сообщает телеграм-канал Спорт Якутии.
От имени правительства РС(Я) чемпиону России Михаилу Иванову вручили сертификат на сумму 200 000 рублей, его тренеру Андрею Алексееву — 100 тысяч рублей. Призерам Павлу Попову, Тимофею Сивцеву, Айаалу Местникову, юниорам Арьяну Попову, Никите и Дмитрию Квач — благодарственные письма и грамоты от Министерства спорта РС(Я)✊🏼
🥇🥈🥉Федерация кикбоксинга Республики Саха (Якутия) также вручила премиальные за успешное выступление своих спортсменов на чемпионатах России по кикбоксингу в Грозном и Анапе.
Чемпиону России Михаилу Иванову — 100 000 рублей, тренеру Андрею Алексееву — 50 000.
Призерам чемпионата — по 30 000, призерам юниорского первенства — 10 000 рублей.
Награды вручил исполнительный директор Федерации Николай Слепцов.
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