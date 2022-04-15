Якутским кикбоксерам вручили денежные награды 💸🥊

✊🏼Якутским кикбоксерам вручили заслуженные награды за успешное выступление на чемпионате и первенстве России в Грозном и Анапе — сообщает телеграм-канал Спорт Якутии.

От имени правительства РС(Я) чемпиону России Михаилу Иванову вручили сертификат на сумму 200 000 рублей, его тренеру Андрею Алексееву — 100 тысяч рублей. Призерам Павлу Попову, Тимофею Сивцеву, Айаалу Местникову, юниорам Арьяну Попову, Никите и Дмитрию Квач — благодарственные письма и грамоты от Министерства спорта РС(Я)✊🏼

🥇🥈🥉Федерация кикбоксинга Республики Саха (Якутия) также вручила премиальные за успешное выступление своих спортсменов на чемпионатах России по кикбоксингу в Грозном и Анапе.

Чемпиону России Михаилу Иванову — 100 000 рублей, тренеру Андрею Алексееву — 50 000.

Призерам чемпионата — по 30 000, призерам юниорского первенства — 10 000 рублей.

Награды вручил исполнительный директор Федерации Николай Слепцов.