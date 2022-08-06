Спорт
Якутским чемпионам игр «Дети Азии» вручили заслуженные награды
Медали получили представители мас-рестлинга и женского бокса.
В детском лагере отдыха «Океан» 5 августа провели церемонию награждения восьмого соревновательного дня международных спортивных игр «Дети Азии» во Владивостоке. Свои заслуженные медали получили представители мас-рестлинга и женского бокса, среди которых и якутские чемпионы, сообщает ЯСИА.
Звание чемпиона в этот день в мас-рестлинге из якутян получил Юлиан Сидоров, серебряным призером стал Игорь Пшенников, а Айтал Антонов принес команде бронзовую награду. Победа пришла Якутии и в боксе, где золотую медаль принесла Александра Слепцова, а бронзовую награду получила Нарыйаана Васильева.
В поддержку своих земляков на награждение пришли и хапсагаисты, которые накануне принесли сборной важные золотые медали.
Торжественное награждение провели исполнительный директор Международного комитета игр «Дети Азии» Гаврил Цыпандин, первый заместитель министра по физической культуре и спорту Гаврил Мохначевский, судья международной категории по мас-рестлингу Егор Ермолаев.
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