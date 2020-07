Якутский зоопарк завтра открывается!

View this post on Instagram

ЗАВТРА ЗООПАРК ОТКРЫВАЕТ СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ! Режим работы с 10:00 до 20:00 (кассы заканчивают работу в 19:30). Уважаемые посетители! С 1 августа зоопарк начинает принимать посетителей согласно Указа Главы Республики Саха (Якутия) № 1356 от 31 июля 2020 г. при условии предельного количества лиц, одновременно находящихся на территории и в помещениях зоопарка, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м при соблюдении социального дистанцирования и масочного режима. Напоминаем, что правила посещения зоопарка остаются прежними и добавляются новые: В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции просим вас соблюдать меры предосторожности: — Просим соблюдать социальную дистанцию во время покупки билетов и во время посещения зоопарка. Для вашего удобства у кассы и на территории зоопарка нанесены специальные разметки! Руководствуйтесь ими при соблюдении социальной дистанции! — На территории зоопарка необходимо соблюдать масочный режим. Рекомендуется носить перчатки. — На входе, у террариума и в туалетах имеются санитайзеры для дезинфекции рук. КРОМЕ ЭТОГО, еще раз напоминаем: НЕ ШУМИТЕ, НЕ КРИЧИТЕ, НЕ СТУЧИТЕ ПО ОГРАЖДЕНИЯМ И СТЕКЛАМ И НЕ КОРМИТЕ ЖИВОТНЫХ!