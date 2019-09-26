Якутский зоопарк: прививок от бешенства у белых медведей нет

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) сообщает:

В средствах массовой информации опубликованы данные результатов проверки природоохранной прокуратуры Республики Саха (Якутия) и заголовки о сомнительной продукции в рационе. В связи с этим, считаем необходимым дать разъяснения для объективной оценки ситуации читателями.

Действительно, в августе прошла проверка в связи с фактами ненадлежащего или незаконного содержания морских млекопитающих в России. Белый медведь относится к таковым в связи с ареалом обитания, адаптациями организма и поведения, а также особенностями добывания пищи.

В зоопарке белые медведи содержатся с 2012 года, когда у Медвежьих островов Восточно-Сибирского моря была обнаружена осиротевшая Колымана. В зоопарке она обрела дом. С Ломоносовым они стали родителями в 2016 году, а их дочь Хаарчаана в возрасте 1 года улетела в Ленинградский зоопарк. Для медведей утвержден рацион питания, по которому они получают корма животного и растительного происхождения. Рацион был составлен на основе рационов Московского и Ленинградского зоопарков и адаптирован сотрудниками в местным условиям. В ходе постоянных наблюдений и кропотливой работы накоплен опыт в содержании белых медведей в зоопарке «Орто-Дойду».

Корма для животных, в том числе белых медведей приобретаются на основании проведенных аукционов. Поставщики данных категорий продуктов имеют все необходимые документы. При поставке отдельных партий требуются электронные сопроводительные ветеринарные документы, которые направляются через систему Меркурий. Оформление электронных ВСД (ветеринарных сопроводительных документов) осуществляется с использованием системы Меркурий, входящей в состав Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии. Только при наличии эВСД в системе Меркурий документ считается действительным. Переход на обязательное оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде произведен в стране с 1 июля 2018 года. Проблемы при освоении новых программ возникают как правило, но со временем становятся обычной процедурой.

По техническим причинам, к примеру, у одного из поставщиков рыбы произошел сбой в электроснабжении на базах и в коммуникационной сети Интернет, в связи с чем ВСД пришли на электронную площадку зоопарка с опозданием, то есть дата ВСД оформлена следующим днем.

Таким образом, подобные сбои никак не влияют на качество кормов для животных, но требуют проработки в технической части.

По зооветеринарной работе хочется отметить, что все работы выполняются систематически. Яйца гельминтов исследуются методом гельминтоовоскопии и в лабораторных условиях, дезинфекция, дезинсекция и дезинвазия проводится планово, генеральные уборки – еженедельно.

Профилактическую вакцинацию против бешенства взрослым особям белых медведей не проводят. Территория Хангаласского района РС(Я) благополучна по бешенству, животные содержатся в закрытом вольере в изоляции от других животных. В целях профилактики бешенства у представителей семейства псовые проводится вакцинация препаратом «Нобивак RL против бешенства и лептоспироза собак, инактивированная». Использование данной вакцины для представителей семейства медвежьи не определено инструкцией, специальных вакцин для медвежьих нет, а также существует опасность заражения при вакцинации.

Таким образом, в зоопарке животные получают корма высокого качества, а также постоянное ветеринарное сопровождение и надлежащий уход.