Якутский журналист: Я победил Ковид!

Известный журналист Федор ГРИГОРЬЕВ сообщает в своем фейбсуке:

— Я победил Ковид!

Когда-то это должно было закончиться. Давно, вернее, никогда так долго не был на больничном. Ровно четыре недели! Ну и плюс один день.

Все началось в последний календарный день весны. Это было воскресенье. Ломота в суставах, к вечеру небольшая температура. Я был третий в семье, у кого появились признаки.

В понедельник вызвали врача. Осмотрела, выписала какие-то лекарства. Следом пришла медсестра, взяла мазки.

Диагноз поставили на следующий день. Когда позвонили и на том конце буднично сообщили о положительном анализе, почувствовал какое-то облегчение и… интерес.

Облегчение, потому как люблю ясность. Кроме того, сразу представил постковидное бронетанковое состояние, когда перестану бояться всего и вся. Интерес, потому как интересно же ощутить на себе, какой же он — этот коронавирус.

Оказалось, не так уж он и страшен, но при соблюдении двух обязательных условий. Первое — при проявлении всем известных гриппозных признаков надо сразу обратиться к врачу! Второе следует из первого — никакого самолечения!!!

Заболели почти одновременно, а выздоравливали согласно выписанных свидетельств о рождении. По возрасту.

Младшая уже через пару дней приступила к подготовке к ЕГЭ и достойно несла бремя главного домашнего уборщика.

Старшая к концу первой недели полностью взвалила на себя привычную ношу домашнего повара.

Супруга, как только прошла двухдневная температура, практически полностью приступила к служебным обязанностям на удаленке.

Ну, а я, как самый старенький (дети почему то так обзывают), восстанавливался, просматривая бесконечную эпопею ток-шоу на федеральных каналах, не менее бесконечные новостные ленты в соцсетях и мессенджерах, повторы, а затем рестарт футбола. В общем, в обнимку с телевизором…

Пока не буду вдаваться в подробности заражения, лечения, выздоровления и тд. Все можно прочитать у Елена Меркурьевна. Там достаточно подробно.

Вкратце остановлюсь на выводах.

1. Готова ли система эффективно бороться с эпидемией? В целом, да. Но вопросов и откровенных нестыковок реальности и декларируемых со всех информационных ресурсов действий очень много.

2. Так ли страшен Ковид-19? Нет, если соблюсти вышеозначенные условия.

3. Насколько адекватно реагируют на ковид окружающие? В основной массе адекватно. Единицы проявляют нездоровый интерес и даже осуждают.

4. Надо ли верить статистике? Надо. При нынешнем развитии коммуникаций скрыть количество больных, а тем более смертельных случаев просто невозможно.

Если есть вопросы, спрашивайте, отвечу. За этот месяц узнал о коронавирусе так много, что одним постом не отделаться.