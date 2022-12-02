Якутский журналист признан судом виновным…

Якутский горсуд признал виновным журналиста Адамова Дениса в дискредитации Вооруженных сил РФ и оштрафовал на 30 тысяч рублей, отметив, что отсутствие в публикации упоминания о ВС РФ с учетом ее контекста не свидетельствует об отсутствии в действиях Адамова состава административного правонарушения, сообщает тгк Торбозное радио.

Как указала 22 ноября в постановлении судья Цыкунова Валентина, 21 сентября в 19 час. 24 мин., находясь по адресу: г.Якутск пл. Орджоникидзе, Адамов в принадлежащем ему телеграм-канале произвел видеосъемку и опубликовал видеоматериал на котором женщина (Тойтонова Марина) обращается к нему и говорит, что необходимо прекратить войну, а также держит на руках лист бумаги оранжевого цвета с надписью на якутском языке «Сэрии тохтоотун» (перевод: «Пусть закончится война»). Аналогичное дело в отношении экс-руководителя департамента по работе со СМИ мэрии Якутска Тойтоновой Марины поступило в суд 3 ноября, судебное заседание назначено на 8 декабря.