Якутский жокей Спиридон Тимофеев выиграл скачки в Москве

🏇🏻🏇🏻🏇🏻ЯКУТСКИЙ ЖОКЕЙ ВЫИГРАЛ СКАЧКИ В МОСКВЕ 💥 • В воскресенье, 7 июня на дорожках Центрального Московского ипподрома состоялись шесть заездов и две скачки. Трехлетние жеребцы чистокровной верховой породы приняли участие в гандикапе на 1800 метров. А для жеребцов четырех лет и старше был учрежден Ограничительный приз на дистанцию 2000 метров. Каждый заезд и скачка транслировались в прямом эфире на YouTube-канале «Московский ипподром». Жокей из Республики Саха (Якутия) Спиридон Тимофеев, работающий в треноделении Ольги Полушкиной выступил в первом заезде на дистанции 1800 метров, сообщает «Спорт Якутии». Всего старт приняли пять лошадей, в том числе и якутянин Спиридон Тимофеев на английской чистокровке Темпл Варриор (владелец Быков М.И. — прим. «СЯ»). Изначально, гнедой жеребец Темпл Варриор не считался фаворитом дистанции, но, тем не менее, во многом благодаря умению жокея Спиридонова была одержана красивая победа в заезде. Темпл Варриор со старта вырвался вперед, но в середине дистанции ее обогнал Скай Барбаро. Казалось бы, фаворит не уступит лидерство, но на финишном повороте Темпл Варриор вновь вырвался вперед и выдал отличную концовку, опередив преследователя более чем в два корпуса. Спиридон Тимофеев и Темпл Варриор (1.54.7) выиграли первую победу в сезоне и выиграли 70 000 тысяч рублей. Напомним, Спиридон Тимофеев является жокеем из Амгинского улуса (с. Абага, СХПК «Строд»). В данное время работает в Москве у известного тренера Ольги Полушкиной. На российских ипподромах (Казань, Москва) это было его десятое юбилейное выступление и уже четвертое за последний месяц. Ранее Тимофеев занимал призовые места, но звания победителя скачки удостоился впервые. С чем и поздравляем! Sportyakutia.ru #спортякутии #конныйспорт #цми #скачки #аммасонуннара #абага #ипподром #саха #якутия