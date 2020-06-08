Якутский жокей Спиридон Тимофеев выиграл скачки в Москве

В воскресенье, 7 июня на дорожках Центрального Московского ипподрома состоялись шесть заездов и две скачки.

Жокей из Якутии Спиридон Тимофеев, работающий в треноделении Ольги Полушкиной выступил в первом заезде на дистанции 1800 метров, сообщает «Спорт Якутии».

Всего старт приняли пять лошадей, в том числе английская чистокровка Темпл Варриор (владелец Быков М.И.).

Изначально, гнедой жеребец Темпл Варриор не считался фаворитом дистанции, но, тем не менее, во многом благодаря умению жокея Спиридонова была одержана красивая победа в заезде. Темпл Варриор со старта вырвался вперед, но в середине дистанции ее обогнал Скай Барбаро. Казалось бы, фаворит не уступит лидерство, но на финишном повороте Темпл Варриор вновь вырвался вперед и выдал отличную концовку, опередив преследователя более чем в два корпуса.

Спиридон Тимофеев и Темпл Варриор (1.54.7) выиграли первую победу в сезоне и выиграли 70 000 тысяч рублей.