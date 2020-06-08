08.06.2020
16:07
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Спорт

Якутский жокей Спиридон Тимофеев выиграл скачки в Москве

В воскресенье, 7 июня на дорожках Центрального Московского ипподрома состоялись шесть заездов и две скачки.

Жокей из Якутии Спиридон Тимофеев, работающий в треноделении Ольги Полушкиной выступил в первом заезде на дистанции 1800 метров, сообщает «Спорт Якутии».

Всего старт приняли пять лошадей, в том числе английская чистокровка Темпл Варриор (владелец Быков М.И.).

Изначально, гнедой жеребец Темпл Варриор не считался фаворитом дистанции, но, тем не менее, во многом благодаря умению жокея Спиридонова была одержана красивая победа в заезде. Темпл Варриор со старта вырвался вперед, но в середине дистанции ее обогнал Скай Барбаро. Казалось бы, фаворит не уступит лидерство, но на финишном повороте Темпл Варриор вновь вырвался вперед и выдал отличную концовку, опередив преследователя более чем в два корпуса.

Спиридон Тимофеев и Темпл Варриор (1.54.7) выиграли первую победу в сезоне и выиграли 70 000 тысяч рублей.

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🏇🏻🏇🏻🏇🏻ЯКУТСКИЙ ЖОКЕЙ ВЫИГРАЛ СКАЧКИ В МОСКВЕ 💥 • В воскресенье, 7 июня на дорожках Центрального Московского ипподрома состоялись шесть заездов и две скачки. Трехлетние жеребцы чистокровной верховой породы приняли участие в гандикапе на 1800 метров. А для жеребцов четырех лет и старше был учрежден Ограничительный приз на дистанцию 2000 метров. Каждый заезд и скачка транслировались в прямом эфире на YouTube-канале «Московский ипподром». Жокей из Республики Саха (Якутия) Спиридон Тимофеев, работающий в треноделении Ольги Полушкиной выступил в первом заезде на дистанции 1800 метров, сообщает «Спорт Якутии». Всего старт приняли пять лошадей, в том числе и якутянин Спиридон Тимофеев на английской чистокровке Темпл Варриор (владелец Быков М.И. — прим. «СЯ»). Изначально, гнедой жеребец Темпл Варриор не считался фаворитом дистанции, но, тем не менее, во многом благодаря умению жокея Спиридонова была одержана красивая победа в заезде. Темпл Варриор со старта вырвался вперед, но в середине дистанции ее обогнал Скай Барбаро. Казалось бы, фаворит не уступит лидерство, но на финишном повороте Темпл Варриор вновь вырвался вперед и выдал отличную концовку, опередив преследователя более чем в два корпуса. Спиридон Тимофеев и Темпл Варриор (1.54.7) выиграли первую победу в сезоне и выиграли 70 000 тысяч рублей. Напомним, Спиридон Тимофеев является жокеем из Амгинского улуса (с. Абага, СХПК «Строд»). В данное время работает в Москве у известного тренера Ольги Полушкиной. На российских ипподромах (Казань, Москва) это было его десятое юбилейное выступление и уже четвертое за последний месяц. Ранее Тимофеев занимал призовые места, но звания победителя скачки удостоился впервые. С чем и поздравляем! Sportyakutia.ru #спортякутии #конныйспорт #цми #скачки #аммасонуннара #абага #ипподром #саха #якутия

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Фото: Sportyakutia.ru
Источник: Sportyakutia.ru
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