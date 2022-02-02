02.02.2022
20:46
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Якутия

Якутский ювелирный дом Киэргэ в журнале Jewelry garden

Киэргэ и дизайнер знаменитого ювелирного дома Саргылана Баранова — Ымыы в первом ювелирном журнале России JEWELRY GARDEN (ДРАГОЦЕННЫЙ САД).

Фото: JEWELRY GARDEN
Источник: JEWELRY GARDEN
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