Якутский юниор будет бороться за бронзу

Якутский борец Данил Мохначевский завоевал право бороться за бронзовую медаль первенства России



Воспитанник тренера Ивана Сивцева Данил Мохначевский одержал две яркие победы в утешительных поединках первенства России по вольной борьбе среди юниоров и получил право бороться за бронзовую медаль, сообщает тгк @ysiaru

Фото: тгк @ysiaru Источник: тгк @ysiaru

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