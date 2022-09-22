Якутский ясновидящий Сырдык призывает успокоиться и верить в лучшее

Ясновидящий Алексей Божедонов-Сырдык призывает якутян успокоиться и верить в лучшее. Ранние его прогнозы были частично верны. сообщает тгк Pryanya Якутия, разместив видео с предсказанием Сырдыка. Известный якутский экстрасенс призывает земляков просить у высших сил защиты для мобилизованных, чтобы все вернулись живыми. Он делает неожиданный прогноз о судьбе мобилизованных. Полностью прогноз Алексея Божедонова-Сырдыка на якутском языке можно посмотреть на видео.

Источник: Телеграм

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