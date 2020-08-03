Якутский вуз в списке 150 лучших в рейтинге «Образование в России»

Из 708 вузов России, включенных в рейтинг, Арктический государственный агротехнологический университет находится на 128 месте, и на 12 месте из 45 аграрных вузов страны.

Информационно-образовательный портал «Российское образование» https://russiaedu.ru/rating представил собственный независимый рейтинг, разработанный на основе показателей эффективности деятельности вузов как отечественных статистических агентств, так и зарубежных экспертов в сфере образования. Рейтинг вузов представляет собой интегральную оценку качества подготовки выпускников учебных заведений, рассчитываемую по объективным количественным показателям образовательной, научно-исследовательской, международной, финансово-экономической деятельности вузов. В рейтинг включены все крупнейшие вузы Российской Федерации, а также их филиалы, представившие статистические данные о своей деятельности. Источниками статистической информации выступают данные ведущих аналитических центров, работающих в сфере образования.

Напомним, в этом году Якутская государственная сельскохозяйственная академия получила статус университета и переименована Арктический государственный агротехнологический университет. Кроме того, буквально недавно вуз получил лицензии на новые образовательные программы бакалавриата, такие как «Теплоэнергетика и теплотехника» и «Электроэнергетика и электротехника» и по направлениям магистратуры: «Землеустройство и кадастры» и «Лесное дело».