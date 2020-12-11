Якутский ВУЗ первым в России сделает это!

10 декабря состоялось рабочее совещание по вопросу международного сотрудничества и подписания соглашения с Федеральным Университетом Лаврас (Бразилия)-UFLA.

Координатором со стороны UFLA выступил доктор наук, профессор Жилмар Густаво ТАВАРЭС, международный департамент представили Изабелла Мелисса МОНТЕЙРО и Стефания Резенде МОРЕЙРА. Арктической ГАТУ представили врио ректора Константин КРИВОШАПКИН и руководитель отдела межрегионального и международного сотрудничества Ирина ДРАНАЕВА.

«Подписание подобных соглашений имеет важную роль для международного сотрудничества образовательных организаций, дает возможность расширить границы взаимодействия в сфере науки, способствует организации совместных проектов в сфере образования, академической мобильности, культуры и межкультурной коммуникации», — поделилась своим мнением Ирина Дранаева.

Арктический ГАТУ станет первым университетом в России с которым UFLA подпишет соглашение международного уровня. Стоит отметить немаловажную роль партнеров университета UFLA, которыми являются образовательные и научные учреждения таких стран как: Куба, США, Индия, Турция, Аргентина, Испания, Франция, Италия, Великобритания.

Для эффективной работы и международного взаимодействия стороны утвердили Дорожную карту на ближайшие 5 лет.

За 2020 год Арктический ГАТУ уже провел ряд совместных проектов с федеральным университетом Лаврас, к примеру, серия междисциплинарных семинаров по продовольственной безопасности — Arctic Food Security, международную летнюю школу.

В планах университета организация международной зимней школы в марте 2021 года в онлайн формате по теме: Экология/Агроэкология/Продовольственная безопасность.