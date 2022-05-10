Якутский всадник дошел до Омской области

Участник конного похода на якутской лошади из Оймякона до Москвы Дугуйдаан Винокуров пересек границу Омской области, передает телеканал «Якутия 24».

Об этом он сообщил в соцсетях.

«Это седьмой субъект страны в нашем проекте. Несмотря на тепло, дорога была нелегкой. Это и клещи, и отсутствие в некоторых местах водоемов», — поделился он.

Конный поход прошел более восьми тысяч километров через Якутию, Бурятию, Иркутскую область, Красноярский край, Кемеровскую и Новосибирскую области.

До Москвы Дугуйдаану Винокурову и его спутникам Хаастаах и Хонор предстоит пройти еще 2,7 тысячи км через Тюменскую, Курганскую, Челябинскую области, Башкортостан, Татарстан, Казань, Нижегородскую и Владимирскую области.

«Лошади чувствуют себя бодро! В день проходим не больше 50 км. Это для них самое то. Больше уже будет нагрузка», — добавил всадник.