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Якутский всадник дошел до Омской области
Участник конного похода на якутской лошади из Оймякона до Москвы Дугуйдаан Винокуров пересек границу Омской области, передает телеканал «Якутия 24».
Об этом он сообщил в соцсетях.
«Это седьмой субъект страны в нашем проекте. Несмотря на тепло, дорога была нелегкой. Это и клещи, и отсутствие в некоторых местах водоемов», — поделился он.
Конный поход прошел более восьми тысяч километров через Якутию, Бурятию, Иркутскую область, Красноярский край, Кемеровскую и Новосибирскую области.
До Москвы Дугуйдаану Винокурову и его спутникам Хаастаах и Хонор предстоит пройти еще 2,7 тысячи км через Тюменскую, Курганскую, Челябинскую области, Башкортостан, Татарстан, Казань, Нижегородскую и Владимирскую области.
«Лошади чувствуют себя бодро! В день проходим не больше 50 км. Это для них самое то. Больше уже будет нагрузка», — добавил всадник.
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