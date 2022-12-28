Якутский врач стал призером Национального чемпионата «Абилимпикс»

Специалист Якутской городской больницы №3 Афанасий Жирков стал призером Национального чемпионата «Абилимпикс»

Специалист ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница №3» Афанасий Жирков стал серебряным призером по компетенции «Зубной техник» Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

«Наш коллектив гордится победой Афанасия. Его победа на большом российском чемпионате подтверждает высокий уровень наших специалистов и врачей за которыми стоят годы упорной работы, повышения навыков и компетенций», — прокомментировала главный врач Светлана Давыдова.

В Национальном чемпионате «Абилимпикс» приняли участие 1077 участников из 78 субъектов Российской Федерации по 40 основным компетенциям, из них 392 школьника, 394 студентов и 291 специалист. Из Якутии призерами стали 7 конкурсантов.