Якутский властелин холода Чысхаан привился от коронавируса

25 ноября вакцину от коронавируса получил якутский Властелин Холода Чысхаан. Сказочный персонаж привился вакциной «Спутник V». Вакцинация прошла накануне старта фестиваля «Зима начинается с Якутии».

«Приближается Новый год, не за горами праздничная суета. Все мы хотели бы встретить этот праздник в кругу друзей. Поэтому важно побеспокоиться о безопасности и здоровье своем и близких, и поставить прививку», — сказал Властелин Холода Чысхаан.

Напомним, что 26 ноября в Якутии стартует главный зимний фестиваль республики «Зима начинается с Якутии». В этом году он пройдет в юбилейный десятый раз в онлайн и в офлайн форматах. По традиции состоится фотоконкурс зимней этнической одежды народов Якутии «Тепло якутской Зимы», выставка народных промыслов «Серебряная чешуя», гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», конкурс ледовых и снежных скульптур, заплыв клуба здорового образа жизни «Саха Моржи», Арт-шоу «The Snow Queen in Yakutia» и бал-маскарад этно-моды. 1 декабря состоится онлайн-трансляция торжественной церемонии зажжения новогодней елки главы. Сказочным покровителем фестиваля по традиции станет властелин холода Чысхаан.