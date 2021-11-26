26.11.2021
02:43
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Коронавирус

Якутский властелин холода Чысхаан привился от коронавируса

25 ноября вакцину от коронавируса получил якутский Властелин Холода Чысхаан. Сказочный персонаж привился вакциной «Спутник V». Вакцинация прошла накануне старта фестиваля «Зима начинается с Якутии». 

«Приближается Новый год, не за горами праздничная суета. Все мы хотели бы встретить этот праздник в кругу друзей. Поэтому важно побеспокоиться о безопасности и здоровье своем и близких, и поставить прививку», — сказал Властелин Холода Чысхаан.

Напомним, что 26 ноября в Якутии стартует главный зимний фестиваль республики «Зима начинается с Якутии». В этом году он пройдет в юбилейный десятый раз в онлайн и в офлайн форматах. По традиции состоится фотоконкурс зимней этнической одежды народов Якутии «Тепло якутской Зимы», выставка народных промыслов «Серебряная чешуя», гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», конкурс ледовых и снежных скульптур, заплыв клуба здорового образа жизни «Саха Моржи», Арт-шоу «The Snow Queen in Yakutia» и бал-маскарад этно-моды. 1 декабря состоится онлайн-трансляция торжественной церемонии зажжения новогодней елки главы. Сказочным покровителем фестиваля по традиции станет властелин холода Чысхаан.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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