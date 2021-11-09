Якутский виноград: Ученики 2 Мальжагарской агрошколы получили урожай в теплице

Во 2 Мальжагарской СОШ им. М.Е. Васильевой учащиеся вырастили виноград в тепличных условиях. Как сообщили в администрации школы, в общеобразовательном учреждении с 2020 года в круглогодичной теплице с площадью 214 кв. м. выращивают огурцы, помидоры, разнообразную зелень. По инициативе директора школы Григория Сысоева, с осени 2020 года в качестве эксперимента развивается новое направление: выращивание тепличной клубники. Из Новосибирска была доставлена первая рассада клубники сорта SanAndreas. Как подчеркнули в школе, этот сорт был выбран ввиду его неприхотливости, компактности и урожайности. А нынче, осенью, дети получили первый урожай и от кустов винограда. Выкупили 8 кустов винограда сортов «Красень» «Вера», «Фейз сидлис», «Кодрянка». Пока они приживаются, как пойдет дело дальше – покажет время.

В школе плодотворно трудятся мастера производственного обучения Людмила Абрамова, Анна Никифорова и Зоя Васильева. Под их руководством дети, у которых еженедельные часы производственной практики в теплице, занимаются рассадой, посадкой и уходом за овощами и ягодами. В теплое время года ребята выращивают корнеплоды на пришкольном участке, весной вместе с учителями сажают картофель, а осенью собирают урожай. Выращенные овощи продаются населению, рассада – близлежащим наслегам. С особенным интересом и удовольствием дети ухаживают за кроликами элитной породы «Белый великан», следят за их правильным питанием и чистотой в клетках. Грызуны отличаются слабой иммунной системой, подвержены инфекционным болезням, которые быстро распространяются и могут погубить всё поголовье. Недавно появились на свет 18 крольчат, которые требуют особенно бережного ухода. Всего у школы 21 кролик.