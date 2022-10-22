Якутский вайнер Виталий Щукин дебютировал в российском сериале

Отечественные стриминги продолжают выпускать оригинальные проекты. На Okko с 24 октября стартует новый сезон сериала «Саня, газуй!», получившего подзаголовок «Новый поворот». Во второстепенной роли сыграл известный якутянин Виталий Щукин, сообщает ЯСИА.

Первый сезон комедийного проекта стартовал в прошлом году. Режиссером проекта выступил Филипп Абрютин, который также спродюсировал спортивную драму «Дьулуур. Мас-рестлинг». Кстати, фильм Валентина Макарова доступен на трех платформах для просмотра по подписке — Premier, Kion и Wink.

Главную партию исполнила начинающая актриса Арина Федорова. В проекте приняли участие Михаил Богдасаров, Андрей Федорцов, Олег Тактаров и другие. Среди них можно заметить знакомого всем якутянам Виталия Щукина, которому досталась роль рабочего Гриши. Его посоветовал режиссеру якутский оператор Иван Семенов («Пугало», «Холодное золото», «Нелегал»).

Сериал создан кинокомпанией «Сказка» при поддержке Института развития интернета совместно с Продюсерским центром «Молодежные инициативы» и Киностудией «Башкортостан» им. А.Абдразакова.