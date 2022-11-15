Якутский вахтовик сейчас находится на лечении в больнице Якутска

История о походе якутского вахтовика, идущем пешком из Сургута, подходит к завершению — он сейчас в Якутске. Напомним, что в российских соцсетях опубликовали сообщение о том, что 63-летний житель арктической зоны Якутии, чукча по национальности, идет пешком в сторону дома. По их словам, Александр Спиридонович Павлов работал на вахте в Сургуте, где его бригаду обманули, не заплатили за два месяца. Рабочие разошлись по домам. Павлов без денег двинулся домой пешком.

История получила всероссийский резонанс и даже вызвало внимание руководства Следкома России — Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства, как якутский вахтовик остался без денег.

Но, похоже, что силовики ХМАО, разбиравшиеся в ситуации с Павловым по поручению главы Следкома РФ, пришли к выводу, что 63-летний якутский пенсионер во многом выдумал свою историю.

Тем не менее, в Якутии развернули масштабную операцию по поиску 63-летнего мужчины, возвращающегося домой пешком из Сургута. Глава Нерюнгринского района Роман ЩЕГЕЛЬНЯК, отправил за ним машину, которая доставила мужчину в Нерюнгри. Его разместили в районной больнице, где занялись его лечением.

Как сообщает Sakhaday, во время пешего похода в Якутию Александр Спиридонович простыл. Сейчас его доставили в Якутскую офтальмологическую клиническую больницу. По словам Александра, диагноз «катаракта» ему поставили во время медосмотра в Иркутске ещё в 2006 году. «Я не обращался за медпомощью, потому что мне нужно было работать. Сейчас меня не берут на работу, говорят, я старый – 63 года. Глаза у меня совсем не видят сварочный шов или дорогу, поэтому не могу работать сварщиком или водителем. У меня все кости переломаны в производстве, попадал в аварии. Во время пешего похода в Магадан на вахту, отмораживал ноги. Сейчас у меня какой-то диагноз, из-за чего правая нога «сушится» и становится меньше, мизинец совсем искривился», – рассказал Александр.

Подробности: https://sakhaday.ru/news/mne-by-rabotu-i-komnatu-slepnushchemu-hodoku-iz-surguta-aleksandru-pavlovu-nekuda-idti?from=copy

Александр Павлов просит помочь ему найти посильную для него работу и помочь с жильем.