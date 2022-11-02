Якутский вагон в московском метро

В пятый раз «Дальневосточный экспресс» стартует в московском метро. Новый брендированный поезд «Дальневосточный экспресс» вышел на Арбатско-Покровскую линию московского метро, торжественный запуск состава состоялся в рамках комплекса мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2022». Один из вагонов экспресса посвящен Якутии.



«Этот проект, впервые стартовавший в 2017 году по инициативе полпреда Президента страны в ДФО Юрия Трутнева, полюбился москвичам и гостям столицы и стал традиционным. Если повезёт попасть в вагон, посвящённый Якутии, то вы познакомитесь с богатой историей, культурой, традициями, уникальной природой и знаковыми местами Земли Олонхо», – сказал глава Якутии Айсен Николаев.



По традиции старт отправке «Дальневосточного экспресса» дал Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.



«Сегодня наша страна живёт в сложное время. И в это время Дальний Восток развивается в полном соответствии с поручениями Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. За этот год у нас на Дальнем Востоке открылось 96 новых предприятий. Создано более 12 тыс. рабочих мест. Около 700 млрд рублей инвестиций пришло в Дальний Восток. Развитие Дальнего Востока продолжается. Мы очень ждём и гостей, и инвесторов, и путешественников, и москвичей, и гостей столицы», – сказал Юрий Трутнев.



Пассажиры «Дальневосточного экспресса» смогут познакомиться с достопримечательностями и природой ДФО, выбрать понравившиеся точки на туристической карте и составить авторский маршрут, почувствовать вкус и гостеприимство дальневосточных регионов. Для тех, кто выбирает Дальний Восток местом для жизни, работы и самореализации, уже работает множество программ поддержки. Информация о них также размещена внутри вагонов экспресса.



Первые и последний вагоны поезда расскажут пассажирам о специальных программах развития Дальнего Востока. Пассажиры первого вагона, который называется «Дальний Восток – место для жизни», смогут узнать о том, как модернизируют города ДФО, создают новые рабочие места и образовательные проекты, запускают многочисленные социальные и демографические программы, среди которых «Дальневосточная ипотека», «Дальневосточный квартал», «Гектар»

и другие. Второй вагон – «Дальний Восток – простор для путешествий» – поможет пассажирам составить свой собственный маршрут для поездки в восточные регионы России. В третьем вагоне можно узнать о том, благодаря чему Дальнему Востоку удаётся демонстрировать хорошие темпы развития.



В следующих вагонах размещена информация об особенностях развития каждого из одиннадцати дальневосточных регионов.

В вагоне Якутии, крупнейшего российского региона, территория которого размером с пять Франций, можно познакомиться с богатой якутской землей, с ее добросердечными жителями, увидеть фотографии месторождений алмазов и чудес северной природы, сообщает Пресс-центр Дней регионов Дальнего Востока в Москве.



Бизнесу в Якутии помогает режим ТОР. Например, здесь создан ювелирно-гранильный кластер, а благодаря теплице жители Якутска круглый год могут покупать свежие овощи и зелень.

Дни регионов Дальнего Востока в Москве – традиционный комплекс мероприятий, который проходит в столице в сентябре-декабре 2022 года.

Проект реализуется по инициативе Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.



