Якутский ученый выступит на крупном Всероссийском форуме

Пироговский форум открывает календарь мероприятий травматолого-ортопедической службы

В эти дни, с 14 по 16 сентября, в Махачкале проходит VII-ой Пироговский форум травматологов-ортопедов России.

Травматология – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей медицины, и Пироговский форум является одной из самых авторитетных площадок, где обсуждается настоящее и будущее современной медицины.

Предыдущий Пироговский форум травматологов-ортопедов состоялся в прошлом году и был посвящен пятидесятилетию кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф МГМСУ.

Торжественные мероприятия нынешнего форума откроются в селе Салта, около которого с 25 июля по 15 сентября 1847 года происходило одно из самых долгих и кровопролитных событий Кавказской войны. Салтинское сражение известно и тем, что здесь Николай Иванович Пирогов впервые в истории медицины начал оперировать раненых при помощи наркоза в полевых условиях.

Научная программа Форума пройдет 15 и 16 сентября в Махачкале. Продолжат работу традиционные конференции по общей травматологии и ортопедии, политравме. Отдельно будут затронуты особенности лечения повреждений в зонах конфликтов и чрезвычайных ситуациях. В рамках Форума планируется обсудить достижения комплементарной медицины и реабилитации в травматологии и ортопедии. Кроме того, планируется проведение симпозиума по протезированию, ортезированию, ортопедической реабилитации и вопросам медико-социальной экспертизы, будет организована выставка медицинских и фармацевтических компаний, представляющих последние достижения в травматологии-ортопедии.

Нашу республику на Форуме представляет главный внештатный травматолог Минздрава РФ по ДФО, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и медицины катастроф Медицинского института СВФУ им.М.К.Аммосова, д.м.н., профессор Геннадий Пальшин, который выступит с докладом на секции по экспериментальной медицине.

Замечу, в этом году травматологической службе Якутии исполняется 70 лет, в ноябре в Якутскепланируется проведение научно-практической конференции травматологов и ортопедов, посвященной этой дате.

А год завершит XII Всероссийский Съезд травматологов-ортопедов, организованный Ассоциацией травматологов-ортопедов России и ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова» Минздрава России, который состоится с 1 по 3 декабря.





