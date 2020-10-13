Якутский ученый стал лауреатом за важное для Крайнего Севера изобретение

Якутский ученый стал лауреатом Международного конкурса «Арктика. Континентальный шельф».

Главный научный сотрудник ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» Институт физико-технических проблем Севера СО РАН, доктор технических наук Олег Ивкентьевич Слепцов в составе авторского коллектива стал лауреатом Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2020 года.

Коллектив авторов с межотраслевым проектом «Расчетно-экспериментальные методы и технологии обеспечения прочности и живучести техники Крайнего Севера и Арктики» стал лауреатом третьей премии Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2020 года. Конкурс проводится ежегодно с 2014 года при поддержке правительства и министерства энергетики Российской Федерации.

В данном проекте сформулированы концепция и новые виды предельных состояний для техники и конструкций северного (арктического) исполнения; разработаны технологии повышения конструкционной прочности с применением нанопорошковых материалов при изготовлении сварных изделий, технологические условия, режимы и материалы для сварки при низких температурах; выполнен огромный объем диагностических работ с оценкой остаточного ресурса и надежности объектов техносферы Сибири и Арктики.

Результаты выполнения представленного проекта позволят обеспечить приоритеты российской техники и снизить импортную зависимость страны в этой области путем наращивания объемов производства отечественной техники и сокращения зарубежных поставок.