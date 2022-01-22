Якутский twitter в тройке лидеров в стране по авторам

Твиттер в Якутии в числе лидеров среди российских регионов по доле активных авторов. По этому показателю республика находится на почетном 3 месте в России, сразу после двух столиц: Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает тгк Якутск, ссылаясь на br-analytics.ru.

По данными авторов исследования, Brand Analytics, в декабре 2021 в якутском сегменте твиттера насчитали 9373 активных авторов (хотя бы 1 сообщение в месяц). При этом проникновение (расчет ведется от численности населения региона) составило более 1%. В среднем по России этот показатель составляет 0,42%.

Самой популярной сетью в Якутии по абсолютному количеству активных авторов является конечно же, Инстаграм: более 218 тысяч активных авторов, проникновение 23,8% — 38 место в стране. В среднем по России показатель составляет 28,7%.

Якутский сегмент Фейсбука также традиционно держит марку в России. Исследователи насчитали почти 15 тысяч активных авторов. Проникновение – 1,63%, 20 место в РФ из 85 исследованных регионов.

Активных авторов сети ВКонтакте в Якутии более 56,6 тысяч, при достаточно скромной доле проникновения 6,17% — 70 место в стране. В среднем по России – 15,8%.