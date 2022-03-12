Якутский тур-машрут по Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге состоялась презентация туристического маршрута «Санкт-Петербург – Якутия: четвертый век общей судьбы». В рамках автобусной экскурсии по историческому центру Санкт-Петербурга гид рассказала о памятных местах, связанных с Якутией, её историей и выдающимися якутянами.

«Этот маршрут станет прекрасным подарком всем интересующимся историей Санкт-Петербурга и Якутии. Благодаря «якутскому маршруту» Санкт-Петербург станет ближе и роднее нашим землякам», – отметил заместитель Постпреда Якутии при Президенте России Юрий Кравцов.

Участие в презентации турмаршрута приняли представители органов власти города и арктических регионов, научных учреждений и общественных организаций, члены якутского землячества в Санкт-Петербурге.

После экскурсии участники презентации обменялись впечатлениями, а также дали разработчикам некоторые рекомендации и предложения по улучшению маршрута. «Эта экскурсия покажет, что внесли в жизнь Петербурга якутяне, как они защищали город во время Великой Отечественной войны, во время блокады. И что Петербург внёс в развитие Якутии, начиная с 18 века», – сказал старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Александр Терюков.

Экскурсовод Анна Барехова рассказала о многолетней истории взаимоотношений между Санкт‑Петербургом и Якутией. В ходе туристического маршрута участники презентации узнали множество интересных фактов о петербургских достопримечательностях и жизни исторических личностей, связанных с Якутией.

Турмаршрут является частью проекта Постпредства Якутии при Президенте РФ «Туристический маршрут «Якутия повсюду». В разработке арктического туристического маршрута также приняли участие Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики и Ассоциация «Русское вездеходное общество».

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