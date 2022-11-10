10.11.2022
19:05
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Якутия

Якутский тренер Василий Егоров проходит военную подготовку

Директор республиканского центра подготовки спортивного резерва, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия) Василий Егоров добровольцем направился в зону проведения специальной военной операции.

Сейчас Василий Иванович проходит подготовку под руководством опытных инструкторов.

Желаем нашему коллеге крепости духа и выдержки! — сообщает тгк Минспорта Якутии

Фото: тгк Минспорта Якутии
Источник: тгк Минспорта Якутии

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