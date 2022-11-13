Якутский танец осуохай включили в 100 шедевров нематериального наследия народов России

Свидетельство об этом вручили в Доме народного творчества им. В.Д. Поленова в Санкт-Петербурге.

Якутский круговой танец осуохай включили в список 100 шедевров нематериального наследия народов России. Свидетельство об этом вручили в Доме народного творчества им. В.Д. Поленова в Санкт-Петербурге. Список 100 шедевров нематериального наследия народов России сформировался в рамках проекта «Золотая антология народной культуры» Дома народного творчества им. В.Д. Поленова. 100 объектов нематериального культурного наследия народов России — это праздники, эпические сказания, ремёсла, промысловые, песенные и танцевальные традиции. Среди них и якутский круговой танец осуохай. Осуохай — традиционный хороводный круговой танец якутов. Это сакральный символ круговорота жизни, торжества светлых начал, он является танцем дружбы, сплочения. В 2012 году в столице республики был установлен мировой рекорд Гиннесса. 15 тысяч 293 человека собрались в самом большом танце осуохай, чтобы отпраздновать якутский Новый год и отметить начало лета.

Источник: ysia.ru