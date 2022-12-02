Якутский танец «Осуохай» получил свидетельство шедевра России

Якутский традиционный круговой танец «Осуохай» вошел в 100 лучших шедевров России. Осуохай — традиционный хороводный круговой танец якутов. Это сакральный символ круговорота жизни, торжества светлых начал, он является танцем дружбы, сплочения.

Свидетельство об этом вручили в Доме народного творчества им. В.Д. Поленова в Санкт-Петербурге. Список 100 шедевров нематериального наследия народов России сформировался в рамках проекта «Золотая антология народной культуры» Дома народного творчества им. В.Д. Поленова.

В 2012 году в столице республики был установлен мировой рекорд Гиннесса. 15 тысяч 293 человека собрались в самом большом танце осуохай, чтобы отпраздновать якутский Новый год и отметить начало лета.