Якутский талисман принес удачу: якутянин выиграл в лотерею 1,5 миллиона!

Уроженец Республики Саха Иван Кашкин* сейчас живет в Москве. В июле 2022 года у мужчины был день рождения. К празднику родственники из Якутии отправили ему подарок, который именинник пришел получать в почтовое отделение. Там же купил билет на 1452-й тираж «Русского лото». Судьба решила преподнести счастливчику сюрприз — выигрыш в лотерею 1 500 000 рублей и дополнительно 150 рублей.

— Билет я выбрал случайным образом, практически не глядя на числа, — делится победитель.

— Результаты розыгрыша проверил в интернете и первым делом позвонил жене. Признаюсь, я хоть и покупал лотерейные билеты, но почему-то думал, что никогда не выиграю по-крупному. Это везение!

Выигранные деньги мужчина потратит на покупку собственного жилья. Планирует оформить ипотечный кредит.

Иван рассказал, что в его праздничной посылке был якутский нож. По мнению жителей региона, такой нож является не только одним из самых известных предметов культуры Якутии, но и талисманом на удачу.

Счастливчик считает, что именно он помог выиграть в лотерею.

Иван по профессии переводчик с китайского языка. Сейчас победитель занимается бизнесом в сфере недвижимости. В свободное время герой тиража любит путешествовать с родными: недавно ездили в Карелию, а теперь мечтают отправиться в Республику Дагестан.