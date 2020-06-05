Якутский суд признал госпитализацию шамана Габышева законной

«Правозащита Открытки» пишет в телеграм:

Суд отклонил иск, в котором мы просили признать госпитализацию шамана незаконной и немедленно его освободить.

На заседании судья отказал в удовлетворении ходатайства о назначении комплексной психолого-почерковедческой экспертизы, которая должна была определить психическое и психологическое состояние Габышева в момент подписания согласия о госпитализации 12 мая.

Также суд отказал в вызове в качестве специалиста независимого психиатра, который мог бы дать оценку состояния Габышева, и в вызове врачей скорой помощи, которые доставляли его в диспансер.

Интересы Габышева представляет адвокат «Правозащиты Открытки» Ольга Тимофеева.

Решение будет обжаловано вплоть до ЕСПЧ.