Якутский студент завоевал серебро чемпионата «Абилимпикс»

Студент 3 курса Колледжа инфраструктурных технологий СВФУ МАКСИМОВ Владислав получил серебро в Финале VI Национального чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Информационная безопасность». Сложность соревнований заключалась в том, что конкурсант выступал с аппаратом Илизарова.

«Моя компетенция входит «ТОП-50 наиболее востребованных и перспективных профессий» в мире. Я с детства испытываю интерес к этой области и уже в 4-ый раз участвую в «Абилимпикс». Я думаю, это поможет найти мне интересную профессию» — отметил Владислав.

Конкурсант находился на этапе подготовки к операции. По словам директора БЕССМЕРТНОГО Алексея Михайловича, он принял героическое решение:

«Он как взрослый человек принял мужское и героическое решение. Мы готовы были найти ему замену. Во-первых, он не проживает в Якутске и с аппаратом Илизарова на ноге перемещаться крайне опасно, поэтому рядом с колледжем мы организовали ему место в общежитии. Конечно, были определенные трудности: этот вопрос нам пришлось долго обговаривать с мамой конкурсанта и лечащим врачом. Со стороны колледжа безусловно очень сильно переживаем за него.

Мы не первый год принимаем участие в «Абилимпикс». На базе нашего Колледжа инфраструктурных технологий расположен центр «Абилимпикс». В 2017 году Движением «Абилимпикс» были созданы центры по определенным компетенциям в разных городах страны. Колледж инфраструктурных технологий СВФУ был заявлен по компетенции «Сетевое и системное администрирование».

Мы не делим Абилимпикс или Ворлдскиллз, для нас это параллельно идущие линейки чемпионатов. Это мероприятие дает большой шанс участникам реализовать свои возможности и дает дополнительный ряд компетенций в рамках основной образовательной программы. Участник защищает и рекомендует себя после окончания колледжа, ведь он получает дополнительные навыки для трудоустройства.

Эксперт участника ПРОТОДЬЯКОНОВА Галина Юрьевна отмечает, что он Максим очень целеустремленный:

«Когда он принимал участие по компетенции «Сетевое администрирование» занял призовое место и, получив диплом, сразу сказал: что с будущего года буду заниматься еще серьезнее. Выбрав для себя новую компетенцию, он сразу получил первое место на региональном этапе. Получается, что цель свою достиг. В этом году он так же усиленно занимался, но пандемия в какой-то степени повлияла на темп подготовки: дома нет оборудования, как в учебном заведении, то есть мы не можем его подключить к тому программному обеспечению, которое стоит в колледже. Для этого нужны лицензионные требования.

Абилимпикс – это толчок, мотивация к получению профессиональных компетенций. Ребят очень мотивирует, когда они достигают определенных планов, они начинают смотреть на мир более уверенно, новыми глазами и находят свое место в жизни», — рассказала Галина Юрьевна.

Напомним, Абилимпикс – это система конкурсов профессионального мастерства среди людей с инвалидностью, национальное движение, формирующее инклюзивную культуру российского сообщества.

В Якутии данный чемпионат проводится с 2016 года. Для участия в Финале Национального этапа была сформирована сборная из победителей Регионального этапа в количестве 21 человек. Соревновались участники по 18 компетенциям в трех возрастных категориях: школьник, студент, специалист.

Мы поздравляем Владислава с получением серебряной медали! Достигайте новых высот и успехов в выбранном деле!