Якутский студент герой!

Студент МГУ Семен Прокопьев спас утопающего ребенка

За это 10 июля Глава МО «Поселок Хандыга » Л.А.Корнеева совместно с участком ГИМС по Томпонскому району вручила благодарность Семёну Павловичу Прокопьеву, студенту 2 курса механико- математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова за проявленное мужество и героизм при спасении утопающего ребенка. проявившего смелость и решительность при спасении утопающего.

Большое спасибо родителям Семена за то, что воспитали сына мужественным и человечным, привили ему чувство ответственности и доброжелательного отношения к людям. То, что ваш сын не остался равнодушным к чужой беде, несомненно, ваша заслуга!

Уважаемая Мария Анатольевна, Вы воспитали настоящего

гражданина России!