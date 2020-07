Якутский студент герой!

View this post on Instagram

Благодарность студенту Семену Прокопьеву за спасение утопающего ребёнка👍 . Источник @khandyga_onlive Герой нашего времени… 10 июля Глава МО "Поселок Хандыга " Л.А.Корнеева совместно с участком ГИМС по Томпонскому району вручила благодарность Семёну Павловичу Прокопьеву, студенту 2 курса механико- математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова за проявленное мужество и героизм при спасении утопающего ребенка. проявившего смелость и решительность при спасении утопающего. Большое спасибо родителям Семена за то, что воспитали сына мужественным и человечным, привили ему чувство ответственности и доброжелательного отношения к людям. То, что ваш сын не остался равнодушным к чужой беде, несомненно, ваша заслуга! Уважаемая Мария Анатольевна, Вы воспитали настоящего гражданина России! #хандыга #новости . #sakhalife #сахалайф #награда #якутия