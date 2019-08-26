Якутский стрелок завоевал серебро

Спортсмен из Якутии Айаал МАКАРОВ вновь на пьедестале чемпионата мира по компакт-спортингу. На мировом первенстве в венгерском Гальгамачи, где принимали участие 746 сильнейших стрелков из 35 стран мира, Айаал Макаров завоевал серебряную награду и был в полушаге от завоевания второго персонального титула чемпиона мира.

Якутский стрелок с первых дней чемпионата начал показывать высокую кучность стрельбы и по итогам программы трех дней соревнований он шел в группе лидеров. У Айаала Макарова, испанца Хуана Карлоса Наварро, литовца Виргилиуса Грибе и француза Шарле Бардо было одинаковое количество очков – по выбитым мишеням. Судьбу золотой, серебряной и бронзовой наград в итоге решил последний день чемпионата мира.

Айаал Макаров заключительный день, впрочем, как и весь чемпионат, провел на высочайшем стабильном уровне. С результатом 196 мишеней из 200 возможных он сравнялся по очкам с французом Шарле Бардо. В итоге звание чемпиона мира спортсмен из России и Франции оспаривали в перестрелке. В суперфинале, в своеобразной спортивной лотерее на одну мишень точнее оказался соперник нашего стрелка.

Таким образом, Айаал Макаров спустя шесть лет вновь поднялся на пьедестал чемпионата мира. И если в 2013 году он занимал первое место, то в этот раз надел серебряную медаль. Добавим, что у якутского стрелка в послужном активе имеется и звание чемпиона Европы 2015 года. В этом году лучший стрелок Якутии становился также чемпионом России и победителем этапа Кубка России.

На чемпионате мира дебютировал также один из самых перспективных стрелков республики, чемпион России среди юниоров 2019 года Рамир НИКОЛАЕВ. Спортсмен из Вилюйского улуса показал высокое мастерство. Он занял 29-е место, выбив 176 мишеней.

Чемпионат мира в Венгрии стал одним из последних крупных турниров по компакт-спортингу в 2019 году, проводимых под эгидой Международной федерации спортинга — FITASC. На прошедшем чемпионате мира было заявлено более 130 российских стрелков.