10.07.2022
23:27
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Спорт
Якутский стрелок — призер чемпионата России в Татарстане
Норма мастера спорта и вызов в сборную команду РФ
Стрелок из Усть-Алданского улуса Николай ПРОТОПОПОВ @_protap_ стал первым мастером спорта России из якутян по стендовой стрельбе в олимпийском упражнении «Трап», сообщает телеграм-канал «Спорт Якутии».
21-летний воспитаниник тренера Аркадия АНДРЕЕВА занял третье место на прошедшем чемпионате России среди мужчин, прошедшего накануне в Татарстане.
Спортсмен получил вызов в сборную команду России и уже отправился на учебно-тренировочные сборы в Липецк.
Источник: Тгк "Спорт Якутии"
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