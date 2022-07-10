Якутский стрелок — призер чемпионата России в Татарстане

Норма мастера спорта и вызов в сборную команду РФ Стрелок из Усть-Алданского улуса Николай ПРОТОПОПОВ @_protap_ стал первым мастером спорта России из якутян по стендовой стрельбе в олимпийском упражнении «Трап», сообщает телеграм-канал «Спорт Якутии». 21-летний воспитаниник тренера Аркадия АНДРЕЕВА занял третье место на прошедшем чемпионате России среди мужчин, прошедшего накануне в Татарстане. Спортсмен получил вызов в сборную команду России и уже отправился на учебно-тренировочные сборы в Липецк.

Источник: Тгк "Спорт Якутии"

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